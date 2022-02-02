РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 фев. Участников проекта «Активное долголетие» в Котельниках приглашают на занятие барабанами в шоу-театре «Ковер-самолет», сообщает пресс-служба города.

Занятия проводят каждый четверг в доме культуры «Силикат» в доме №32 микрорайона Силикат. При себе необходимо иметь социальные карты.

Занятия развивают координацию движений, чувство темпа и ритма.

Проект «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в целях выполнения задач президентского нацпроекта «Демография».