РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 фев. Участников проекта «Активное долголетие» в Котельниках приглашают на занятие барабанами в шоу-театре «Ковер-самолет», сообщает пресс-служба города.
Занятия проводят каждый четверг в доме культуры «Силикат» в доме №32 микрорайона Силикат. При себе необходимо иметь социальные карты.
Занятия развивают координацию движений, чувство темпа и ритма.
Проект «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в целях выполнения задач президентского нацпроекта «Демография».
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