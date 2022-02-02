РИАМО - 2 фев. В 2022 году Фонд развития территорий планирует получить возможность самостоятельно проводить оценку недостроенных объектов в России, сообщил журналистам генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

«Нам необходимо более оперативно принимать решения на наблюдательном совете. Для этого нужно сделать, скажем так, оперативную оценку. <…> Поэтому одна из задач в этом году - это сделать так, чтобы оценку все-таки заказывал фонд», - сказал Тимофеев.

Глава фонда отметил, что нередки случаи, когда результаты оценки завышены в пользу интересов кредиторов.

«Получение права проведения оценки Фондом позволит избежать перекосов», — подчеркнул Тимофеев.

По его словам, фонд ежедневно сталкивается с задачами, которые требуют тех или иных изменений в законодательстве.

«Сколько же всего было защищено прав пострадавших граждан за всю историю. Наш такой расчет это порядка 500-600 тыс. человек», - добавил Тимофеев.

Фонд защиты прав дольщиков (с 1 января 2022 года — Фонд развития территорий) был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов или выплату компенсаций.

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