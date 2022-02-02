РИАМО - 2 фев. Лечение детей и людей, которым требуется непрерывная медицинская помощь, останавливать нельзя, несмотря на возросшую нагрузку на систему здравоохранения, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Льготники и те, кто лечится на дому, должны иметь возможность получать необходимые лекарства в аптеках регионов. Своевременное предоставление лекарств не должно прекращаться, а в поликлиниках лабораторные исследования должны проводиться в полном объеме, в том числе тестирование на коронавирус.
«Теперь что касается экспертизы качества оказания медицинской помощи, как в амбулаторных условиях, так и стационаре. Она будет проводиться впервые. Это очень важная тема, надо внимательно следить, чтобы пациенты получали необходимое им лечение исходя из их диагноза. Не должно быть никаких нарушений», – добавил глава правительства.
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