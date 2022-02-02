РИАМО - 2 фев. Лечение детей и людей, которым требуется непрерывная медицинская помощь, останавливать нельзя, несмотря на возросшую нагрузку на систему здравоохранения, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Сегодня у глав субъектов РФ появляется возможность временно приостанавливать ее по некоторым профилям в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но я хочу подчеркнуть, что ключевое слово здесь «временно». Как только обстановка в регионе стабилизируется, необходимо сразу же возобновить плановую помощь», – отметил глава кабмина.

Льготники и те, кто лечится на дому, должны иметь возможность получать необходимые лекарства в аптеках регионов. Своевременное предоставление лекарств не должно прекращаться, а в поликлиниках лабораторные исследования должны проводиться в полном объеме, в том числе тестирование на коронавирус.

«Теперь что касается экспертизы качества оказания медицинской помощи, как в амбулаторных условиях, так и стационаре. Она будет проводиться впервые. Это очень важная тема, надо внимательно следить, чтобы пациенты получали необходимое им лечение исходя из их диагноза. Не должно быть никаких нарушений», – добавил глава правительства.

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