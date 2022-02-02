РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 фев. В городском округе Домодедово состоялась рабочая встреча бизнес-омбудсмена Московской области Владимира Головнева с главой муниципального образования Михаилом Ежокиным, в ходе которой обсуждалось состояние делового климата в округе, взаимодействие бизнеса и власти, а также основные задачи и показатели работы общественной приемной уполномоченного. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного бизнес-омудсмена.

На конец 2021 года численность субъектов малого и среднего бизнеса в городском округе насчитывала 10 342 единицы, что обеспечивало рабочими местами более трети жителей муниципалитета (34,38%).

В округе создана необходимая инфраструктура поддержки предпринимательства. В нее входят торгово-промышленная палата, союз промышленников и предпринимателей, отделение «Опоры России», консультационно-информационный центр развития предпринимательства, центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес», а также с 2015 года в Домодедове функционирует общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей, возглавляемая Петром Ложковым.

«Отмечу, что за минувший год жалобы и обращения от домодедовских предпринимателей были единичными и касались, в основном, деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов», – сказал Головнев.

Он обратил внимание, что решение данного вопроса особенно актуально ввиду того, что с 2023 года Национальный рейтинг состояния инвестклимата в субъектах РФ расширят за счет новых показателей, одним из которых является индекс «Административное давление» – исследование, проводимое федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. С его помощью оценивается репрессивность контрольно-надзорной деятельности и эффективность внедрения риск-ориентированного подхода.

«Уверен, командная работа нового главы и руководителя общественной приемной позволят улучшить бизнес-климат как в Домодедове, так и в Подмосковье в целом», – резюмировал Головнев.