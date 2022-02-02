РИАМО - 2 фев. В 2022 году фонд развития территорий планирует восстановить права 47 тыс. дольщиков в России, в 2021 году были восстановлены права около 42 тыс. дольщиков, сообщил журналистам генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

«В этом году должны сделать чуть больше (чем в 2021 году - ред.). Обеспечить количество граждан - 47 тыс.», - рассказал Тимофеев.

Он добавил, что в 2021 году фонд защитил права 42 тыс. дольщиков. По итогам 2021 года в едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) насчитывался 2521 дом. Пострадавшими по этим объектам признаны 129,4 тыс. человек.

Тимофеев отметил, что Наблюдательному совету фонда нужно будет принять решение еще по 224 объектам с 12,3 тыс. дольщиков. Решения будут приняты до октября-ноября.

Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин отмечал, что за 2021 год в правах восстановили порядка 42 тыс. обманутых дольщиков. На наблюдательных советах были приняты решения по 536 объектам, что позволит восстановить в правах 31 тыс. человек. Работа ведется максимально оперативно, чтобы как можно быстрее решить данную проблему в России.

Более 31 млрд руб выплатили обманутым дольщикам в России в 2021 г>>