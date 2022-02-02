РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 фев. В Мытищах на улице Колпакова кальянная ограничит режим работы в связи с жалобами местных жителей, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка и услуг администрации муниципалитета.

На основании обращений жителей домов по улице Колпакова на нарушения тишины и покоя в вечернее и ночное время от деятельности кальянной, расположенной на цокольном этаже дома.

По этому вопросу состоялась встреча специалистов управления, жителей, субъекта предпринимательской деятельности и съемочной группы телеканала «Первый Мытищинский». В ходе встречи руководителю предприятия были озвучены замечания жителей по деятельности кальянной.

Предпринимателем принято решение об ограничении режима работы, в адрес управления предоставлены правоустанавливающие документы на ведение деятельности.