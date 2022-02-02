РИАМО - 2 фев. За прошедшие сутки спасатели провели замер льда на 52 водоемах Московской области. В результате мероприятий на 9 водоемах выявлена опасная толщина льда, которая может не выдержать вес человека, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

«На сегодняшний день опасность представляют 9 водоемов. Это река Москва в районе деревни Кукарино в Можайском городском округе, в Коломне и Бронницах, река Волга в Дубне, реки Яуза в Мытищах, Вохонка в Павловском Посаде, Гнилуша в районе деревни Житнево городского округа Домодедово, Клязьма в Орехово-Зуеве и Ольховка в селе Ульянино Раменского городского округа», - сказал начальник «Мособолпожспаса» Геннадий Пестов.

Он добавил, что при выходе на замерзшие водоемы следует соблюдать несколько мер предосторожности.

«Выходя на лед, важно помнить, что под толщей снега могут быть скрыты промоины, проруби, майны. Поэтому лучше иметь с собой палку и простукивать ей впереди себя путь. На незнакомые водоемы, если нет представления, где проходит течение, лучше, по возможности, вообще не выходить», - подчеркнул Пестов.

По его словам, течение может подмывать лед и истончать его изнутри. Такой лед может не выдержать вес взрослого человека.