РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. Член фракции «Единой России» в совете депутатов Люберец Дмитрий Крестинин встретился с заместителем главы администрации муниципалитета Михаилом Криворучко и рассказал об уборке снега и наледи на дорожках, детских и спортивных площадках в Наташинском парке, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Встреча состоялась в рамках реализации партийного проекта «Городская среда».

«Несмотря на почти постоянный снегопад, в парке очищены от снега дорожки, детские и спортивные площадки», - отметил Крестинин.

По словам Криворучко, в парках производится опиловка аварийных деревьев, недавно отремонтировали элементы площадки для выгула собак. Все обращения жителей отрабатываются в кратчайшие сроки.

«Проблемные участки мы отслеживаем совместно. Главный из принципов - житель всегда прав. Об этом сказал в своем недавнем обращении к жителям Подмосковья губернатор. Считаю, что это очень важно понимать каждому, кто находится на ответственном посту и призван приносить пользу людям», - пояснил Крестинин.