РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Подольский депутат Александр Дудкин взял на контроль вопрос с устранением протечки в кровле одного из домов, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Единой России» - «Народный контроль» и по обращениям жителей Дудкин выехал на осмотр места протечки кровли в одном из домов округа.

«В ходе осмотра выявили недостатки и передали обращения в УК для устранения протечки. Держим данное обращение на контроле», - сказал Дудкин.