РИАМО - 2 фев. Ветслужба проводит мероприятия в Московской области, направленные на предотвращение заноса и распространения заразных и особо опасных болезней животных, в том числе птичьего гриппа. В регионе проводятся обходы хозяйств с раздачей листовок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Фермерские хозяйства работают непрерывно с соблюдением всех мер и норм санитарной безопасности, а специалисты ветслужбы систематически проводят дезинфекцию территории.

Особое внимание Государственная ветслужба области уделяет информированию о профилактике птичьего гриппа руководителей предприятий и хозяйств, занятых разведением и содержанием птицы. Так, в регионе проводятся подворные обходы с беседой и раздачей информационных материалов по обеспечению бесперебойной работы предприятий АПК и строгими правилами содержания птицы на объектах.

«По последним данным ветеринарные специалисты Московской области совершили более 7,5 тыс. подворных обходов и было роздано 18 тыс. информационных материалов» - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

В Московской области интенсивно развивается птицеводческая отрасль.

«При поддержке правительства региона стремительно формируется птицеводство в 7960 личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах» - отметил Воскресенский.

По его словам, в КФХ Московской области выращивают сельскохозяйственную и декоративную птицу, которой на сегодняшний день насчитывается свыше 277 тыс. особей.

Более 41 тыс исследований на птичий грипп провели в хозяйствах Подмосковья в 2021 г>>