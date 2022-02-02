РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В Подольске в текущем году установят 6 детских игровых комплексов по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В том числе в селе Сынково на улице Центральной, 5, 6, 7, 8, 9; на проспекте Ленина, 8 и 8А, на ул. Колхозной, 1/6, Некрасова, 1, 2; в мкрн Климовск в лесопарке «Дубки»; на ул. Ленинградской, 11, 15, 17; в п. Железнодорожный, на ул. Большая Серпуховская, 206, 208, 214, 214А, 214бБ; Революции, 4, 6.

Список мест установки детских площадок сформировали органы местного самоуправления на основании решений муниципальных общественных комиссий по результатам интернет-голосования. Оно прошло на портале «Добродел» с 30 августа по 9 сентября 2021 года.

Всего в текущем году в Московской области по программе губернатора установят 229 детских игровых комплексов.

«Перед нами стоит большая задача – сделать комфортным окружающее человека пространство. Мы знаем, как важны детские площадки для маленьких жителей Подмосковья. На протяжении 8 лет реализуем губернаторскую программу по установке игровых комплексов. В этом году продолжим программу – установим еще 229 таких площадок в 56 городских округах», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Губернаторские площадки – это большие игровые комплексы площадью 300 кв. м и 450 кв. м с безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета. На детских площадках помимо игровых элементов устанавливаются скамьи, урны, информационные стенды.

Ознакомиться с полным адресным перечнем на обустройство и установку детских игровых площадок в рамках реализации Губернаторской программы на 2022 год можно на сайте министерства благоустройства.

Программа губернатора по установке детских площадок стартовала в регионе в 2013 году. Всего за этот период установили более 1,2 тыс. современных игровых площадок.