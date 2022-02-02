РИАМО - 2 фев. Если человек заболел трахеитом, то у него воспаляются слизистые трахеи. Без своевременного лечения болезнь начнет прогрессировать и перекинется на легкие и бронхи, сообщает «Вечерняя Москва».

Врач-пульмонолог Татьяна Баранова отметила, что заболевание чаще всего возникает на фоне вирусной инфекции.

«Возбудители спускаются вниз из носоглотки и горла. Также болезнь в редких случаях провоцируют бактериальные агенты — стрептококки и стафилококки. Попадают они в организм через очаги инфекций, расположенные в носовой и ротовой полости, а также через зараженный воздух», — сказала она.

При этом болезнь может протекать остро или хронически, сопровождаться лающим кашлем и болью в груди.

«Поначалу кашель сухой, беспокоит человека в основном по утрам и в ночные часы. На третьи сутки может появиться мокрота: необильная и вязкая. Если трахеит вирусный, то мокрота прозрачная, а если бактериальный — желто-зеленая (гнойная)», — добавила специалист.