РИАМО - 2 фев. За минувшую неделю в столице на 70% выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. Также на 40% выросло число госпитализаций из-за заражения этой инфекцией, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По госпитализациям мы вышли на цифру 1 600 человек в сутки, и сегодня занято около 10 тыс. коек стационарных. Мы увеличили объем резервов еще на 5 тыс., так что у нас еще 5 тыс. коек находится в резерве в случае дальнейшего подъема», – отметил Собянин.

Большая часть столичных терапевтов была направлена на лечение пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса. В сутки городские медики принимают около 60 тыс. человек.

«За прошедшую неделю общее количество контактов, включая выходы на дом, КТ, лабораторные исследования, прием у врачей составило более 800 тыс. контактов медицинских работников с больными ОРВИ и ковидом. Такая беспрецедентная цифра для здравоохранения Москвы, исторический максимум», – подчеркнул Собянин.

Мощности службы «122» были увеличены. Благодаря этому ответ на звонок дается менее чем за 1 минуту. На линиях работают 7 тыс. операторов.

При этом столичный градоначальник заявил, что есть надежды на то, что эпидемиологическая ситуация в городе начнет стабилизироваться.

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