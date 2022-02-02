РИАМО - 2 фев. Сотрудниками ДПС в Кашире на 111 км автодороги М-4 «Дон» остановили автомобиль с 24-летним молодым человеком, в машине было свыше 1 кг наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе досмотра автомобиля в бардачке под пластиковой накладкой был обнаружен сверток из полимерного материала с веществом внутри. По результатам химического исследования, <...> установлено, что содержимое является наркотическим средством – мефедрон, общей массой более 1 кг», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что, со слов задержанного, наркотик он забрал из тайника в лесополосе в Мытищах и вез пакет в Пензу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Каширским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.