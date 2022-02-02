РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 фев. В городском округе Мытищи 12 детям с ограниченными возможностями здоровья вручили именную стипендию губернатора Московской области, сообщила заместитель главы администрации горокруга Наталья Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

В Московской области вручены дипломы лауреатам именной стипендии губернатора региона – детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья за 2021 год. Из 300 лауреатов – 12 обучающихся из школ №№6, 8, 10, 19, 25, начальной школы – детского сада для детей с ОВЗ, школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детско-юношеского центра «Турист» Мытищ.

Именная стипендия губернатора области детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья вручается в знак признательности за успехи в учебе, активное участие в мероприятиях в сфере образования, победу в российских, областных, районных конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, творческих фестивалях.

Гречаная поздравила ребят, их родителей и педагогов с этим событием и пожелала никогда не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым вершинам и достигать их.