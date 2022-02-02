РИАМО - 2 фев. Порядка 400 млн рублей выделят на исследование штаммов коронавируса в России, также будут направлены средства на покупку реагентов и расходных материалов, которые требуются для определения омикрона. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

По словам главы Кабмина страны Михаила Мишустина, в условиях роста показателей заболеваемости коронавирусом и увеличенной нагрузки на систему здравоохранения нужно очень быстро выявлять инфекцию.

Помимо этого, он отметил, что обязательно нужно продолжить изучение циркулирующих штаммов инфекции.

«Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», – сказал Мишустин.

На сегодняшний день в России зафиксировано 12 128 796 случаев коронавируса, скончались 332 690 Covid-пациентов, выздоровели 10 337 008 человек.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>