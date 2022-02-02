РИАМО - 2 фев. Порядка 400 млн рублей выделят на исследование штаммов коронавируса в России, также будут направлены средства на покупку реагентов и расходных материалов, которые требуются для определения омикрона. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
По словам главы Кабмина страны Михаила Мишустина, в условиях роста показателей заболеваемости коронавирусом и увеличенной нагрузки на систему здравоохранения нужно очень быстро выявлять инфекцию.
Помимо этого, он отметил, что обязательно нужно продолжить изучение циркулирующих штаммов инфекции.
На сегодняшний день в России зафиксировано 12 128 796 случаев коронавируса, скончались 332 690 Covid-пациентов, выздоровели 10 337 008 человек.
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