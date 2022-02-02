РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 фев. Под руководством заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Мытищинской городской клинической больницы Максима Максимова состоялось совещание по развитию онкологической помощи в округе, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В совещании приняли участие заместитель главного врача по хирургии Александр Филимонюк-Смелков, заведующая отделом первичной медицинской помощи Виктория Нечаева, заведующий онкологическим отделением Максим Землянухин, заведующая первичным онкологическим отделением Альбина Табакова, заведующий рентгенхирургическим отделением МГКБ Алексей Колеев.

В МГКБ в рамках реализации национального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями идет работа по открытию в поликлинике по ул. Воровского, стр. 2 на базе первичного онкологического отделения центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). В ЦАОПе будут расширены диагностические возможности, начнет функционировать дневной стационар.

Также речь шла о дооснащении отделения первичной онкологической помощи маммографом и увеличении квот на обследования онкобольным. Также о создании на базе стационарного онкологического отделения дневного стационара по оказанию паллиативной помощи.