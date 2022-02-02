РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. Полицейские Люберец по подозрению в совершении кражи 400 тыс. рублей задержали 32-летнего мужчину, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Ранее в дежурную часть Малаховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от 33-летнего жителя о том, что в одном из домов в деревне Марусино неизвестные похитили его деньги.

По информации полицейских, задержанный проживал в гостях у своего знакомого и знал, где находятся деньги. Мужчина похитил 400 тыс. рублей и выехал из квартиры со своими вещами.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.