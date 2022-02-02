РИАМО - 2 фев. В течение прошлого года в Московской области было выдано 2,8 млн электронных больничных, в январе этого года – 440 тыс., сообщает пресс-служба Мособлдумы.

С 1 января электронный больничный лист стал обязательным. Медики подписывают документ электронной подписью и размещают в информационной системе Фонда социального страхования. Система электронного документооборота ФСС будет автоматически оповещать работодателей о том, что сотрудник заболел. После закрытия листка нетрудоспособности пособие за период больничного поступит напрямую из средств ФСС.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев уточнил, что федеральный закон на оформление электронных больничных вступил в силу с 1 июля 2017 года – до 2022 года их можно было оформлять как в бумажном виде, так и электронно.

«Как показала практика, у электронных больничных множество плюсов, и жители Подмосковья активно ими пользуются. Такой лист невозможно испортить или потерять, вероятность ошибок сведена к минимуму, врач меньше времени тратит на его оформление», – отметил Голубев.

По его словам, электронный больничный лист также уменьшает бумажную отчетность.

«В Московской области мы уже несколько лет активно внедряем цифровизацию во все сферы. Так, например, в 2019 году Мособлдумой был принят закон, который позволил выдавать рецепты в электронном виде», – заключил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению.

В регионе также вводится новый способ оформления больничного – его можно будет закрыть через горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции 122. Услуга станет доступна для жителей области с 4 февраля.

В Подмосковье закрыть электронный больничный можно будет через кол‑центр 122>>