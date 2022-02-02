РИАМО - 2 фев. Строители приступили к укладке фундамента будущего здания детского сада в микрорайоне 10А подмосковного Реутова, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«На строительстве нового детского сада на 250 мест завершены подготовительные работы и выемка грунта из котлована. Рабочие приступили к самому важному этапу - начали устройство фундаментной плиты. В настоящее время ведутся армирование и бетонирование основания здания», - сказал Каторов.

Он отметил, что работы ведутся в пределах сроков, установленных графиком строительства, завершить их и ввести детский сад в строй планируется до конца 2023 года.

По его словам, параллельно изыскиваются новые решения для обеспечения потребностей жителей в местах для детей.

«Важно обеспечить ребенку место в детском саду не через год-два, а через месяц. И одно этих решений - это частные мини-сады. В сентябре 2021 открыли новый детский сад по программе частно-государственного партнерства «Классика» для 100 детей от 1 года до 7 лет в южной части города», - подчеркнул глава Реутова.