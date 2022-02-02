РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Полицейские подмосковного Подольска разыскивают очевидцев похищения предпринимателя на Советской улице в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

26 января 63-летний бизнесмен возвращался домой с работы. Около 8 часов вечера он подошел к своему дому на улице Советской, однако подняться в квартиру предприниматель не успел. К нему подъехал минивэн Dodge, из которого вышли четверо крепких парней в масках. Перекинувшись парой слов, они схватили бизнесмена и насильно затолкали в машину, после чего уехали в неизвестном направлении.

УМВД России по городскому округу Подольск устанавливает свидетелей и очевидцев похищения мужчины, которое имело место быть 26 января в 20:11 вблизи дома 12 по улице Советской микрорайона Климовск. Лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят связаться по телефону: 8(496)762-22-83.

Как отмечалось в ряде СМИ, пропавший является гендиректором одной из местных фирм. Компания, которой владеет жертва, занимается ремонтными работами.