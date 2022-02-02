РИАМО - 2 фев. В среду на МЦД-1 прошел совместный рейд представителей МЖД, Центральной пригородной пассажирской компании, управления на транспорте МВД России и ГКУ «Организатор перевозок», во время него пассажирам напоминали о важности носить маски в транспорте, сообщает пресс-служба ЦППК.

Рейд начался на Белорусском вокзале и продолжился в поезде до станции Сетунь. Такие проверки проводятся на МЦД регулярно, с участием контролеров. Это нужно для обеспечения эпидемиологической безопасности на железнодорожном транспорте.

Маски, перчатки и антисептики продают в кассах. Все сотрудники, которые взаимодействуют с пассажирами, работают в средствах индивидуальной защиты.

Сегодня на железной дороге проходит комплекс мер, направленных на защиту здоровья пассажиров. В их числе — ежедневная санитарная обработка павильонов, платформ, касс, автоматов по продаже билетов, турникетов, валидаторов, дверей и бесконтактный контроль проездных документов.

За порядком на инфраструктуре следят контролеры, число которых было увеличено на 50%. Каждый день 420 кассиров-контролеров напоминают пассажирам о необходимости ношения масок в транспорте.

Собственные поезда ЦППК обрабатываются холодным туманом, который уничтожает практически 100% микробов. Составы не менее трех раз в день дезинфицируют с помощью мобильных генераторов.

В вестибюлях нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции, а на некоторых станциях установлены диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук.

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