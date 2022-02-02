РИАМО - 2 фев. Итальянская актриса Моника Витти скончалась в возрасте 90 лет. Артистка получила известность за свои роли в фильмах режиссера Микеланджело Антониони, сообщает Газета.ru.

С 2001 года Витти перестала вести публичную жизнь из-за тяжелой болезни. О смерти актрисы через политика Вальтера Вельтрони сообщил муж артистки Роберто Руссо.

Первые крупные роли Моника Витти исполнила в фильмах знаменитого итальянского режиссера Микеланджело Антониони «Приключение», «Ночь» и «Затмение».

Дебют Витти в качестве режиссера состоялся в 1989 году. Через 4 года после этого она выпустила собственную автобиографию, а в 1995 году на Венецианском кинофестивале ей была присуждена главная награда – «Золотой лев» за заслуги перед кинематографом.

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