РИАМО - 2 фев. Верховный суд России признал движение «Колумбайн» террористическим и запретил его деятельность на территории страны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Согласно выводам прокуратуры и суда, участники движения пропагандируют радикальную идеологию насилия и преследуют цели массовых убийств людей и дестабилизации обстановки в стране путем проведения масштабных насильственных акций.

Участники террористического движения отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей.

Тематические группы террористического движения «Колумбайн» (деятельность организации запрещена в РФ) в соцсетях склоняют подростков к применению насилия и совершению убийств, как правило участники движения устраивают теракты в учебных заведениях.

Отмечается, что за организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.