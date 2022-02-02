РИАМО - 2 фев. Пациенты с коинфекцией, когда отмечается одновременное заражение гриппом и коронавирусом, тяжелее переносят заболевание, а также чаще умирают, сообщает Газета.ru.

«Мы видели это на примере первой волны пандемии, когда вирусы гриппа активно циркулировали в человеческой популяции, и потом пришел Covid–19. Китайцы об этом писали, Британия писала, специалисты из Италии, Арабских Эмиратов», - сказала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что пациентам при госпитализации в стационар обязательно делают тест на коронавирус и грипп, чтобы провести коррекцию лечения в случае коинфекции. Если результаты анализов на оба вируса будут отрицательными, то пациента постараются положить в отдельное помещение.

Специалист уверена, что в больнице заразиться Covid-19 в дополнение к гриппу или наоборот маловероятно.

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