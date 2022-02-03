РИАМО - 3 фев. Сеть «Газпромнефть» открыла три новых автозаправочных станции в Московской области. АЗС № 506 расположена в Клину на улице Победы, вл.11, пом.3. Вторая АЗС № 356 открылась в Подольске, д. Малое Толбино, д. 35. И третья АЗС № 357 – на 61 км административной дороги Москва-Нижний Новгород, ул. Бензоколонка, сообщает пресс-служба сети АЗС.

На всех АЗС представлено топливо производства нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти»: бензины АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичное топливо под брендом G-Drive, а также Дизель «ОПТИ».

Станции работают по системе постоплаты, при которой клиенты самостоятельно или с помощью заправщиков сначала заправляют автомобили на одной из шести топливораздаточных колонок, а затем оплачивают топливо за наличный расчет, банковской картой или QR-кодом. Благодаря этой системе время пребывания на автозаправочной станции сокращается вдвое.

На каждой АЗС есть магазин, в котором представлено более 1 500 наименований товаров, а также фирменное кафе, где можно купить кофе, свежую выпечку, хот-доги, гамбургеры и сэндвичи.

Для удобства автопутешественников на АЗС можно бесплатно подкачать шины, воспользоваться Wi-Fi и краном с технической водой, чтобы помыть стекла, фары и номерные знаки.

С 1 февраля и до конца марта можно принять участие в акции «Выгодно вместе» и получить скидку в 1 рубль с каждого литра топлива. Для этого необходимо заправиться от 30 литров и приобрести кофе.

Получить больше привилегий от заправки на АЗС сети «Газпромнефть» можно присоединившись к программе лояльности «Нам по пути». За покупки на станциях сети ее участникам начисляются бонусы, которыми можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары на АЗС «Газпромнефть» по всей стране.

Найти путь до ближайшей АЗС можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS.