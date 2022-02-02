РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Жителям подмосковного Подольска напомнили о необходимости соблюдения правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В результате происшествий на объектах железнодорожной инфраструктуры Московской области с 1 по 31 января погибли 30 человек. Основными причинами травматизма среди взрослых и детей являются несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а именно: нахождение на железнодорожных путях и переход их в неустановленных местах.

Кроме того, трагедии случаются и на оборудованных звуковой и световой сигнализацией пешеходных переходах в непосредственной близости перед приближающимся поездом, при этом нередки случаи, когда граждане следуют по железнодорожным путям и переходам с наушниками и в капюшоне, что также не позволяет своевременно расслышать или увидеть надвигающуюся опасность.

Горожанам напомнили о том, что при переходе железнодорожных путей необходимо выключить наушники, переходить через пути нужно только по мосту или специальным настилам, а также не следует запрыгивать в вагон отходящего поезда, ходить по железнодорожным путям.