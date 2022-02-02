В пятницу 4 февраля в столице Китая стартует главное спортивное событие сезона – 24-е зимние Олимпийские игры. Они обещают удивить зрелищностью и технологичным оснащением спортивных арен. Какие каналы будут транслировать соревнования и где их смотреть в интернете, читайте в материале РИАМО.

За кого будем болеть

Сборная России претендует на то, чтобы попасть в тройку лидеров общекомандного зачета. По оценкам экспертов, в копилке могут оказаться 30 медалей. Медали высоких проб, как считают букмекеры, наши спортсмены завоюют в лыжных гонках, биатлоне, хоккее и фигурном катании. Большие шансы у фристайлистов, конькобежцев, сноубордистов, а также у спортсменов, занимающихся бобслеем, санным спортом и скелетоном.

Каждый день будут разыгрывать от шести до восьми комплектов наград. Самые длинные состязания в силу специфики спорта пройдут у биатлонистов и лыжников. Старт их соревнований запланирован уже на 5 февраля. Последнее состязание пройдет 20 февраля в воскресение.

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Какие каналы будут освещать Олимпиаду

Трансляции и право показывать соревнования в прямом эфире между собой поделили четыре канала: Первый канал, «Матч ТВ», «Россия-1» и «Телеспорт». Разница во времени с Пекином +5 часов к Московскому времени. Так что увидеть матчи можно будет только рано утром и до 17:00. Фигурное катание будет практически всегда начинаться около 5 утра.

Церемонию открытия покажут 4 февраля на «России-1» в 15:00 по московскому времени. Она состоится на Пекинском национальном стадионе и обещает быть эффектной. Комментировать событие доверили Дмитрию Губерниеву.

Торжества в честь закрытия можно будет посмотреть на Первом канале. Начало трансляции в 15:00 по московскому времени 20 февраля.

Также Первый канал и «Россия-1» будут освещать фигурное катание, лыжные гонки, биатлон, все хоккейные матчи с российской командой.

Право на трансляцию хоккейных турниров с участием других стран отдали телеканалу «Матч-ТВ». Там же покажут бобслей, санный спорт, скелетон, керлинг, лыжное двоеборье, шорт-трек, прыжки с трамплина, лыжный фристайл, сноуборд, конькобежный спорт, горнолыжный спорт.

Отличный способ сразу погрузиться в повестку соревновательного дня и увидеть ее яркие события – посмотреть программу «Дневник Олимпиады». Она будет выходить на Первом канале. Продюсеры обещают, что освещать игры и комментировать в эфире будут известные спортсмены. Свое согласие дали Максим Траньков, Алина Загитова, Маргарита Мамун, Алексей Ягудин, Татьяна Тарасова и другие звезды и олимпийские чемпионы.

Первый канал предложит смотреть игры с комментариями известных ведущих и чемпионов разных лет. Уже заявлены Ирина Слуцкая, Екатерина Боброва, Мария Петрова – они станут голосом за кадром в турнирах фигурного катания.

Все соревнования с участием наших спортсменов особенно в рейтинговых видах спорта каналы должны показать в прямом эфире. Остальные могут выйти в записи.

Еще один канал, подключившийся к демонстрации Олимпиады, – Eurosport. Но он покажет состязания только выборочно: церемонии открытия и закрытия, лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, шорт-трек, фигурное катание, конькобежный спорт и хоккей.

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Когда покажут хоккей

В олимпийском турнире по хоккею примут участие 12 команд, которые разделили на три группы. Россия оказалась в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией. После группового этапа отберут всего четыре команды – они сыграют четвертьфинал, потом останется две команды, и в конце определится победитель. Остальные команды будут бороться между собой в квалификационном раунде.

Первый матч со Швейцарией пройдет 9 февраля в 11:40 по московскому времени. Транслирует «Россия-1». Вторая игра с Данией состоится 11 февраля в 7:40 по Москве, покажут ее на Первом канале. А 12 февраля болельщики будут поддерживать наших спортсменов на матче против Чехии. Трансляция в 16:10 на «России-1». Финал назначен на 20 февраля в 07:00.

Все игры пройдут в Пекине на самых крупных спортивных площадках – Государственном дворце спорта и спортивной арене «Леспортс-центр».

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Как посмотреть в интернете

Прямые трансляции можно увидеть в интернете. Их обещает сайт Telesport – там заявлены все соревнования в первые дни турнира в полном объеме.

Трансляцию на сайтах будут вести телеканалы «Матч ТВ» и Первый канал, а также сервис «Смотрим».

Лучшие моменты должны выложить на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) и на сайте Федерации Хоккея России – там покажут хоккейные турниры.

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Расписание соревнований с участием российских спортсменов

Примерное расписание, известное перед началом соревнований. Время – московское.

3 февраля – фристайл могул мужчины в 14:45 (Telesport).

4 февраля – фигурное катание: танцы на льду, команды, ритм-танец в 04:45; фигурное катание: короткая программа, команды, пары в 08:15 (Первый канал).

5 февраля – прыжки с трамплина женщины в 15:45; санный спорт мужчины в 15:50; шорт-трек в 14:38 («Матч ТВ»).

6 февраля – санный спорт мужчины в 16:15 («Матч ТВ»); сноубординг мужчины в 08:33 («Матч ТВ»); фигурное катание: произвольная программа, команды, мужчины (Первый канал).

7 февраля – санный спорт женщины в 16:30 («Матч ТВ»); фигурное катание в 5:30 (Первый канал); фристайл биг-эир женщины в 05:15 («Матч ТВ»).

8 февраля – лыжные гонки спринт мужчины и женщины с 11:50 (Первый канал); санный спорт женщины в 16:35; сноубординг параллельный гигантский слалом мужчины в 06:07.

9 февраля – лыжное двоеборье в 11:00 и 14:00 («Матч ТВ»); санный спорт мужчины в двойках в 16:35; сноубординг женщины в 06:55; шорт-трек: женщины 1000 метров в 14:44, мужчины 1500 метров в 15:29, женщины 3000 метров в 15:45.

10 февраля – керлинг мужчины в 09:05; скелетон мужчины в 06:00; сноубординг кросс мужчины в 07:10; фристайл воздушная акробатика в 14:50.

11 февраля – керлинг женщины в 09:05; керлинг мужчины в 15:05; скелетон женщины в 06:00; скелетон мужчины в 15:20 и 16:55; шорт-трек мужчины 5000 метров в 15:04.

12 февраля – керлинг женщины в 15:05; скелетон женщины в 16:55.

13 февраля – биатлон мужчины в 13:45; бобслей женщины в 06:00; фристайл слоуп-стайл женщины в 06:01; фристайл воздушная акробатика женщины в 14:00 и 14:45.

14 февраля – бобслей женщины в 06:00; бобслей мужчины в двойках в 15:05 и в 16:40; керлинг мужчины в 09:05; керлинг женщины в 15:05.

15 февраля – бобслей мужчины в двойках в 16:50; керлинг женщины в 09:05; керлинг мужчины в 15:05; лыжное двоеборье в 11:00 и 14:00; фристайл воздушная акробатика мужчины в 14:45.

16 февраля – керлинг женщины в 15:05; лыжные гонки мужчины в 12:40 и в 14:30; лыжные гонки женщины в 14:00.

17 февраля – фристайл хаф-пайп мужчины в 07:30 и 08:21.

18 февраля – бобслей женщины в двойках в 16:30.

19 февраля – бобслей женщины в двойках в 15:00 и 16:30; бобслей мужчины в четверках в 06:05; биатлон женщины в 12:00.

20 февраля – бобслей мужчины в четверках в 06:20; лыжные гонки финал женщины в 09:30; керлинг финал женщины в 04:05; бобслей мужчины в четверках финал в 04:30.