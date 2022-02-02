РИАМО - 2 фев. В Москве состоялось написание итогового сочинения в резервный срок. Участие в сдаче этого сочинения приняли ребята, которые в декабря получили за работу незачет или не смогли явиться по уважительной причине, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Помимо школьников, итоговое сочинение написали выпускники прошлых лет, а также обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования и иностранных образовательных организаций.

«Итоговое сочинение (изложение) 2 февраля написали около 8 тыс. человек. Свои результаты участники смогут узнать в своих образовательных организациях либо на официальном портале мэра и правительства Москвы не позднее 16 февраля», – отметил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Еще один дополнительный срок для написания итогового сочинения установлен на 4 мая.

От результата написания итогового сочинения зависит условие допуска к государственной итоговой аттестации. Кроме того, полученный результат может учитываться при поступлении в определенные вузы. Результат будет актуален еще 4 года после года написания. Выпускники, которые ранее уже писали итоговое сочинение, могут попробовать сделать это еще раз.

Задать вопрос о проведении государственной итоговой аттестации и итогового сочинения в Москве можно по телефону Регионального центра обработки информации Москвы +7 499 653-94-50. О проведении экзаменов и итогового сочинения также можно узнать на сайте центра.

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