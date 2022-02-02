РИАМО - 2 фев. Объект культурного наследия усадьбу Горенки в городском округе Балашиха продали частному инвестору за 117 млн рублей. Новый собственник обязан отреставрировать ее в течение 7 лет, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
В конкурсе на приобретение усадьбы приняли участие 9 частных инвесторов. Начальная цена комплекса зданий, которые входят в состав усадьбы графа Разумовского Горенки, расположенной на территории в 51 га, в ходе проведенных торгов выросла почти в 4раза — с 25 млн (без НДС) до 117 млн рублей.
В состав лота входил 21 объект, 13 и которых являются объектами культурного наследия федерального значения, в том числе главный трехэтажный дом усадьбы, двухэтажная оранжерея, служебные флигели, грот в парке и другие.
Она добавила, что часть сооружений усадьбы представляет собой особую ценность с точки зрения истории, архитектуры и искусства. Этот статус накладывает на владельца ряд ограничений, которые прописаны в условиях проведенного конкурса.
Так, один из пунктов подразумевают проведение покупателем реставрационных работ, не превышающих 7-летний срок, по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранными обязательствами.
Если новый собственник уклонится от проведения обязательных работ и не будет соблюдать все условия, то в этом случае объекты возвращаются в государственную собственность.
Ранее в здании старинной дворянской усадьбы располагался Центр внелегочного туберкулеза (ЦВТ) – бывший санаторий «Красная роза», который не действует уже 2 года.
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