РИАМО - 2 фев. Объект культурного наследия усадьбу Горенки в городском округе Балашиха продали частному инвестору за 117 млн рублей. Новый собственник обязан отреставрировать ее в течение 7 лет, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В конкурсе на приобретение усадьбы приняли участие 9 частных инвесторов. Начальная цена комплекса зданий, которые входят в состав усадьбы графа Разумовского Горенки, расположенной на территории в 51 га, в ходе проведенных торгов выросла почти в 4раза — с 25 млн (без НДС) до 117 млн рублей.

В состав лота входил 21 объект, 13 и которых являются объектами культурного наследия федерального значения, в том числе главный трехэтажный дом усадьбы, двухэтажная оранжерея, служебные флигели, грот в парке и другие.

«Сам земельный участок в составе единого комплекса имущества не подлежит приватизации, владелец сможет оформить исключительно договор аренды. Убеждена, что в будущем в Балашихе будет создан еще один центр притяжения для жителей и гостей города, и при этом мы сохраним культурно-историческую составляющую усадьбы Горенки», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что часть сооружений усадьбы представляет собой особую ценность с точки зрения истории, архитектуры и искусства. Этот статус накладывает на владельца ряд ограничений, которые прописаны в условиях проведенного конкурса.

Так, один из пунктов подразумевают проведение покупателем реставрационных работ, не превышающих 7-летний срок, по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранными обязательствами.

Если новый собственник уклонится от проведения обязательных работ и не будет соблюдать все условия, то в этом случае объекты возвращаются в государственную собственность.

Ранее в здании старинной дворянской усадьбы располагался Центр внелегочного туберкулеза (ЦВТ) – бывший санаторий «Красная роза», который не действует уже 2 года.