РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В усадьбу Плещеево Подольска проведут водоснабжение и тепло, уже работает электричество, сообщила в интервью «РИАМО в Подольске» директор Подольского краеведческого музея Любовь Слащева.

Усадьба досталась музею в печальном состоянии: она пустовала около 10 лет после выезда последних жильцов. Но здания сохранились относительно неплохо. Несколько лет руководству музея приходится решать вопросы подвода коммуникаций – воды, отопления. Уже получили разрешение на подвод электричества на всю усадьбу. МУП «Водоканал» дал предварительное согласие провести холодную воду, это обойдется в сумму около 700 тыс. рублей.

В собственность музея передали в том числе дом 51 площадью 81 кв. м – это девичья, она же хозяйственная постройка. Там на протяжении 5-7 лет находилась несанкционированная церковь. В 2021 году оттуда убрали старые гаражи и пристройки, завезли мебель. Теперь используют здание как офис. Руководство МУП «ДЕЗ» обещало помочь с отоплением в феврале, а пока сотрудники музея и охрана обогреваются электричеством. Там работает дворник, убирает территорию.

Фактически музей пока занимается восстановлением служебных пристроек. Нужно учитывать, что муниципальные средства могут направить только на капитальный ремонт. Средства на реставрацию областного памятника культуры должны выделять из федерального бюджета.

Два года занимались проектированием и сметами по восстановлению усадьбы и дороги возле нее. Территория вокруг комплекса поделена на 7 участков, каждый нужно привести в порядок.

В том числе сделали смету на восстановление дома 51. У здания самая хорошая сохранность, но все равно потребуется около 7 млн рублей. Дом просел, его нужно поднять над землей, привести в порядок подвалы, фундамент, поменять крышу. Нужно освободить от 40-сантиметрового слоя земли белый камень с подольских каменоломен.

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