РИАМО - 2 фев. За 7 лет работы операторы службы «112» приняли почти 60 млн вызовов. В Подмосковье - самая масштабная служба спасения на территории РФ, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

Служба спасения состоит из порядка 500 объектов и около 900 автоматизированных рабочих мест. На заседании профильного комитета регионального парламента разбирали, на сколько эффективно работает структура.

С начала работы службы у нее появилось более 30 новых функций. Среди них- геопозиционирование, мобильное приложение, СМС-информирование о статусах реагирования бригад 01, 03 и 04 и развитие интеграции с порталом «Добродел».

Система получает финансирование по госпрограмме «Безопасность Подмосковья». С 2022-2024 гг. на деятельность службы уйдет более 495 млн рублей ежегодно. Это почти на 150 млн рублей больше, чем в прошлом году.

«Подмосковная Система-112 постоянно развивается. Она стала первым региональным объектом, внедрившим функцию геопозиционирования. Когда поступает вызов, система автоматически определяет местоположение заявителя, отображает его на карте и информирует оператора о территориальных подразделениях экстренных служб, в зоне ответственности которых находится место происшествия», - рассказал председатель комитета Александр Баранов.

Сейчас разрабатывают возможность введения звонка вызванной бригаде. Это нужно, чтобы человек мог получить консультацию о необходимых действиях до прибытия. Эта функция нужна для вызова скорой помощи. Также в скором времени в службе может появиться функция отслеживания передвижения пожарных расчетов.