РИАМО - 2 фев. Столичный ФК «Спартак» в среду проведет второй матч под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли. Соперником красно-белых станет клуб «Рига».

«Спартак» в своем Twitter-аккаунте огласил стартовый состав на встречу. С первых минут на поле выйдут Максименко, Мозес, Литвинов, Жиго, Джикия (капитан), Айртон, Зобнин, Умяров, Денисов, Николсон и Ларссон.

Встреча между клубами состоится в 16:00 по московскому времени.

Ранее «Спартак» в первом матче при участии Ваноли сыграли вничью со «Слованом» из Братиславы со счетом 2:2.

49-летний Ваноли стал главным тренером московского футбольного клуба «Спартак» 17 декабря. Контракт с Ваноли заключен до конца сезона 2022-2023 годов, однако по истечении срока его можно будет продлить еще на год.