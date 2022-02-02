РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В парке усадьбы Плещеево Подольска 14 мая проведут концерт памяти П. И. Чайковского, со сцены прозвучат произведения великого композитора, артисты прочитают отрывки его переписки с меценаткой Надеждой фон Мекк, сообщила в интервью «РИАМО в Подольске» директор Подольского краеведческого музея Любовь Слащева.

При Подольском краеведческом музее создали организационный комитет, куда вошли сотрудники комитета по культуре администрации округа и жители. Решили силами Подольской филармонии 14 мая провести концерт, для этого в парке установят временную сцену. Мероприятие посвятят памяти Чайковского, который родился 7 мая 1840 года, прозвучат его произведения. Если жителям понравится, то в парке будут регулярно проводить концерты классической музыки под открытым небом.

Также 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Поэтому во время концерта планируют провести выставку народных ремесел и товаров ручной работы. Сделают небольшой фуд-корт, чтобы можно было подкрепиться кофе, чаем и бутербродами.

Еще гостей ждет небольшая постановка от Подольского драматического театра PDK Drama, в которой прозвучат отрывки из переписки Чайковского с фон Мекк. А потом всех пригласят на просмотр фильма «Чайковский», главную роль в котором играет Иннокентий Смоктуновский.

В феврале-марте в усадьбе возобновят экскурсии. Если проведут отопление, то начнут показывать в доме 51 фильм «Чайковский».

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