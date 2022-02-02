РИАМО - 2 фев. Контроль за производством кошек и собак позволит сократить количество бездомных животных. Справиться с перепроизводством можно, введя мораторий на разведение, сообщила директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

«Мы не можем говорить о численности животных, не говоря о вообще сокращении перепроизводства. Хорошо бы вообще мораторий (ввести - ред.). Да, я понимаю, что вряд ли это когда-то будет, но мораторий на разведение, например, это лично моя голубая мечта. Хотя бы на несколько лет (мораторий - ред.)», - сказала Дмитриева.

Она отметила, что в настоящее время около 80% кошек в приютах - бывшие домашние.

«Это выброшенные животные, пометы домашних животных, либо это животные, оказавшиеся на улице в результате недобросовестного отношения, они потерялись и так далее», - уточнила Дмитриева.

Фонд защиты городских животных отстаивает право животных на жизнь и благополучие. Фонд работает по всей России, но в большей мере ориентирован на Московский регион.

В Москве работают 13 муниципальных приютов для животных, в Подмосковье - один. Ранее активисты всероссийского конкурса Российского движения школьников «Добро не уходит на каникулы» сообщили, что займутся созданием общефедеральной цифровой базы приютов для бездомных животных. Ресурс позволит отслеживать работу этих организаций и распределение добровольческих сил.