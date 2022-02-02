РИАМО - 2 фев. Президент РФ Владимир Путин назвал русский мир многоликим и многонациональным. Глава государства призвал укреплять его и развивать, стремясь сделать привлекательным для всего мира, сообщает РИА Новости.

«Он такой многоликий русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы», – заявил Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.

Путин добавил, что русский мир является таким же многоконфессиональным и многонациональным, как и Россия.

Ранее глава государства рассказал о разработке концепции новой внешней политики страны. При формировании документа были учтены изменения в мировой обстановке последних лет.