РИАМО - 2 фев. Сотрудники полиции изъяли алкоголь, который продавался в одном из магазинов Красногорска без лицензии. Проверка торгового объекта прошла после обращения местного жителя, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Сообщение о нелегальной продаже алкоголя и многочисленных нарушениях объектов торговли на привокзальной площади станции Павшино поступило в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева. В совместном взаимодействии администрации муниципалитета и УМВД России по городскому округу Красногорск были проведены рейды.

Во время рейдов в одном из продуктовых магазинов был подтвержден факт торговли алкоголем без лицензии. Продавец не смог предоставить необходимые документы и оборудование, подключенное к ЕГАИС учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Участники рейда изъяли 175 бутылок алкоголя. Правоохранители проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.