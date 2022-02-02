РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» отправили лекарства в социальный приют для бездомных и посылки нуждающимся, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

В волонтерское движение постоянно приходят просьбы о помощи. География отправляемых посылок растет. Так, волонтерами были отправлены две посылки по Московской области и две в другие регионы. Также они закупили и отправили лекарства в социальный приют «Дом трудолюбия «Ной» в Лотошине.

Помимо этого, они решили порадовать молодую семью из городского округа Пушкинский. Ребята воспитывались в детском доме и очень ценят внимание и тепло. Собрали постельное белье и сладости для их малыша. Еще две посылки с памперсами и лекарствами ушли в семьи, где длительно болеют пожилые люди.