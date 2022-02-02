РИАМО - 2 фев. По примерным подсчетам в России проживет порядка 130 тыс. бездомных животных, точных чисел по стране нет, сообщил юрист, зоозащитник, член ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен.

«Во многом мы находимся в ситуации, когда мы не владеем цифрами. Когда я говорю мы, я имею ввиду общество. Более простой вопрос, а сколько людей в год погибает от нападения собак. Да неизвестно, сколько людей в год погибает от нападения собак», - отметил Цзен.

Он добавил, что такая статистика велась до 2010 года включительно, где указывалась причина смерти - укус или удар собакой, но не уточнялось выделение категории служебной, бездомной или домашней собакой совершалось нападение.

«По этой причине в год кодировалось примерно 35 смертей. <…> И даже неизвестно, кто на кого напал: человек на собаку или собака на человека. Это одна из самых редких причин смерти, гораздо больше людей, например, погибает от удушения», - подчеркнул юрист.

Общее количество собак в стране неизвестно, потому что называются разные числа, и не во всех регионах соблюдение закона проводится добросовестно. Например, по статистике Москвы сейчас содержится около 13 тыс. бездомных животных в муниципальных приютах.

«Если мы считаем, что в Москве живет примерно 1/10 от населения России, то можно предположить в Москве также живет и 1/10 от населения бездомных животных. Соответственно общая численность животных бездомных по стране – это 130 тыс., что значительно меньше, чем рапортуют в регионах», - уточнил зоозащитник.

В регионах часто завышают численность бездомных животных, чтобы просить выделить деньги не на строительство больших приютов, а на усыпление. Из-за системного саботажа выполнения закона об ответственном обращении с животными точные данные неизвестны, считает эксперт.​