РИАМО - 2 фев. До ноября 2022 года Фонд развития территорий планирует принять решения по проблемным объектам, которые остались в его ведении, сообщил журналистам генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

«Важно, что сегодня всего осталось принять решение по 12 тыс. (человек - ред.). Больше в нашей ответственности мы объектов не видим. Это 224 объекта. Мы рассчитываем до октября - ноября принять все решения, и по сути наблюдательный совет в этом году свою миссию закончит», - сказал Тимофеев.

В 2021 году наблюдательный совет Фонда развития территорий рассмотрел 536 объектов. По ним были признаны пострадавшими 31,4 тыс. человек.

Кроме того, всего с 2019 год по 2021 год наблюдательный совет фонда рассмотрел 1253 объекта. Пострадавшими были признаны 102,7 тыс. дольщиков. За это время были приняты решения о дострое 569 объектов и выплатам по 684 объектам. Их получили 35,3 тыс. граждан.