РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В усадьбе Плещеево в Подольске восстановят обелиски из белого камня и установят видеонаблюдение, средства на это уже выделили, сообщила в интервью «РИАМО в Подольске» директор Подольского краеведческого музея Любовь Слащева.

Подольскому краеведческому музею, в состав которого входит усадьба Плещеево, на 2022 год выделили на нее 5 млн рублей. Из них 2 млн 400 тыс. рублей – на восстановление 4 въездных столбов – обелисков из белого камня. Это самые древние постройки на территории усадьбы, которые датируются XVII веком. В 2021 году подготовили соответствующий проект, он одобрен Главным управлением культурного наследия Московской области.

Также выделили 1 млн 600 тыс. рублей на видеонаблюдение. Это поможет решить вопрос с несанкционированным выбросом мусора около усадьбы. Там поменяют фирму, предоставляющую охранные услуги. Теперь за усадебным комплексом будут наблюдать круглосуточно.

Кроме того, 800 тыс. рублей направят на покос травы.

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