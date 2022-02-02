РИАМО - 2 фев. Рабочие приступили к монолитным работам по устройству фундамента начальной школы на 300 мест в Красногорске. Новый образовательный объект возведут в коммунальной зоне «Красногорск-Митино», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Генеральный подрядчик ООО «СПК-Строй» сейчас обустраивает основную часть фундаментной плиты. На стройплощадке школы работают более 50 строителей и 4 единицы техники. Все работы идут по графику.

Новая школа строится в рамках президентского проекта «Современная школа» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Согласно проекту, в трехэтажном здании сделают классы, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, столовую, медкабинет, административные и вспомогательные помещения. Площадь новой школы будет 6,9 тыс. кв. м.

На прилегающей территории появятся спортивные площадки для сдачи ГТО и гимнастики, игровые комплексы. Еще планируется комплексное озеленение.

Строительство ведется в рамках госпрограммы региона «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.