РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 фев. В городском округе Мытищи в рамках программы «Тонкий лед» обследованы водоемы в 5 населенных пунктах, измерена толщина льда, сообщается на сайте администрации горокруга.

По состоянию на среду толщина льда на канале им. Москвы в районе деревни Большая Черная составляет 29 см. Такие же данные зафиксированы у деревни Новосельцево. На Клязьминском водохранилище вблизи деревень Подрезово и Сорокино толщина льда составляет 32 и 33 см.

В городской черте выходить на лед реки Яузы не рекомендуется. В районе улицы Щербакова толщина льда по кромке берега составляет всего 1,5 см. На проточной части реки льда нет.