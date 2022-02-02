РИАМО - 2 фев. Снос самовольно построенного парк-отеля начался в среду в подмосковном Клину. Объект расположен в водоохранной зоне, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Здание планируют полностью демонтировать до конца текущего месяца, также за этот срок в планах вывезти весь строительный мусор. Вопрос борьбы с существованием на территории региона объектов самостроя поставлен на особый контроль губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Ход сносов незаконных строений, вызывающих наибольшее раздражение населения и имеющих криминальную репутацию, поручено Главному управлению региональной безопасности Московской области. К таким контрольным «горе-постройкам» относятся незаконные хостелы, объекты, построенные с нарушением градостроительных правил, и все сооружения, возведенные в природоохранных зонах», — сказал зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

Участок, где был построен парк-отель, передали предпринимателю для строительства пожарного водоема в 2004 году. Но он решил там построить объект загородного отдыха. В конце 2019 года суд признал объект самостроем, подлежащим сносу.

Далее было возбуждено исполнительное производство, но собственник, несмотря на этот факт, продолжил эксплуатировать парк-отель. Клинский городской суд в ноябре 2021 года удовлетворил иск и право сноса представил муниципалитету.