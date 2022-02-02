РИАМО - 2 фев. Власти подмосковного Реутова в этом году рассчитывают получить более 100 млн рублей дополнительных налоговых отчислений от предприятий и компаний, работающих на территории городского округа, заявил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«В 2020 году к нам пришли 43 новые компании, объем дополнительных налогов составил 13 млн рублей, в 2021 году было привлечено уже 87 миллионов рублей за счет 73 компаний. План на 2022 год – более 100 млн рублей», - сказал Каторов.

Он подчеркнул, что важным является то, чтобы все компании, которые работают на территории Реутова, являлись местными налоговыми резидентами.

По словам главы Реутова, объем инвестиций в основной капитал городского округа ежегодно увеличивается. Всего за последние пять лет в экономику было привлечено более 90 млрд рублей, а в 2021 году инвестиции составили 19,5 млрд рублей.

«Продолжают реализацию такие крупные инвестиционные проекты, как модернизация производства и техническое перевооружение АО «ВПК «НПО машиностроения», закупка оборудования и транспортных средств работающей на территории Реутова ГК «Фаворит Моторс», - отметил Каторов.

Благодаря этому, по его словам, в 2021 году в городе создано 1,4 тыс. новых рабочих мест, всего за последние пять лет их количество достигло 6 тыс.