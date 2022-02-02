РИАМО - 2 фев. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что на сегодняшний день в Кремле обеспокоены возможными санкциями Вашингтона против Москвы, сообщает Газета.ru.

Он назвал нынешнее санкционное поведение американцев совершенно непредсказуемым.

«Соединенные Штаты сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане. Планы есть, планы по хеджированию рисков и минимизации последствий подобных непредсказуемых действий», — сказал Песков.

Еще он напомнил, что Москва призывает не использовать эти ограничения, ведь это ведет за собой напряженность в Европе.

«Мы последовательно призываем США отказаться от провокационных действий и от нагнетания напряженности на Европейском континенте», — добавил представитель Кремля.

Ранее испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении есть конфиденциальный ответ США и стран НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Согласно материалам, альянс не готов подписать двусторонний договор и отказаться от расширения военного блока. В МИД отказались подтверждать подлинность этих документов.