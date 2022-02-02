РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В Подольске планируют сделать дорогу в объезд усадьбы Плещеевское, территорию комплекса хотят огородить забором, уже готов проект, сообщила в интервью «РИАМО в Подольске» директор Подольского краеведческого музея Любовь Слащева.

Руководство Подольского краеведческого музея сделало проект новой дороги в объезд усадьбы. Она необходима, так как сейчас жители деревни Плещеево и одноименного СНТ ездят по территории усадьбы. Увы, проезжающие оставляют много мусора.

Планируем проложить дорогу с противоположной стороны. Сейчас она проходит с восточной стороны усадьбы, а будет с западной и соединится с остановкой, пройдет по Плещеевской улице к Цемзаводу. Ее длина составит около 300 м.

С появлением новой дороги состояние территории значительно улучшится. Вокруг усадьбы смогут поставить красивый кованный забор по аналогии с другими имениями – Ивановское, Остафьево. Стоимость дороги составляет 23 млн рублей, пока на нее средства не выделили.

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