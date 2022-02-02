РИАМО - 2 фев. 5 февраля в Черноголовке состоится четвертый матч между командами звезд отечественного хоккея и местных жителей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Встреча «Легенд хоккея» из серии «Выходи во двор» проводится в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Все игры проходят на обычных хоккейных коробках – во дворах жилых домов или на школьных стадионах. Здесь могут бесплатно тренироваться все жители, увлеченные зимними видами спорта.

Первый матч серии прошел 15 января в Красногорске, второй - 22 января в Одинцове, третий - 29 января в Видном.

По традиции легендарные отечественные хоккеисты выйдут на лед во главе с двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым. Тренер команды - двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

В дворовой команде – хоккеисты-любители из Черноголовки. Как и во всех матчах серии, состав обеих команд будет дополнен юными спортсменами городского округа.

Матч пройдет на хоккейной коробке ХК «Импульс» по адресу: Черноголовка, бульвар Архитектора Толмачева, 3. Сбор гостей – с 12:00, начало матча – в 13:00.