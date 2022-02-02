РИАМО - 2 фев. Пользователи портала «Активный гражданин» помогут выбрать имя для детеныша домашнего яка, пока рассматриваются 3 варианта — Звездочка, Эльза и Фекла, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Речь идет о молодой черно-белой самке, ее родителей зовут Кора и Михаил. Она родилась в начале декабря в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.

Дать малышке имя Звездочка хотят из-за белого пятна на лбу, а Эльза отсылает к известному мультику «Холодное сердце». Юный як родился в очень заснеженном вольере. Имя Фекла предложили представители зоопарка.

Яков одомашнили еще в начале I века до нашей эры. Они используются в качестве вьючных животных, а также для получения молока и шерсти. Их легко отличить от других животных благодаря густой длинной шерсти ниже живота.