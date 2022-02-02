РИАМО - 2 фев. Телеведущая и блогер Ксения Собчак в Instagram посоветовала музыканту Сергею Шнурову перестать вести здоровый образ жизни и рекомендовала выпить алкоголь ради возвращения таланта и вдохновения.

Ранее лидер группировки «Ленинград» выпустил клип на скандальную песню «Шмарофон». Там он упомянул о Собчак. В частности, он увидел сходство ее сына Платона от актера Максима Виторгана с ее бывшем возлюбленным — Сергеем Капковым. Также Шнуров не забыл упомянуть и о ДТП в Сочи, в котором также участвовала Собчак. В той аварии погибла женщина.

«Алкоголизм ужасен. Кого-то он расчеловечивает. А кого-то, наоборот. И это тоже плохо. Плохо, что в ином человеке только алкоголь способен пробудить и поддержать что то стоящее. Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр, «в говно», но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым ЗОЖником. <…> Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура — выпей хорошенько! И талант вернется!» — написала Собчак.

Также на эту песню ответил и бывший муж Ксении Собчак, отец ее сына Максим Виторган. Он выразил мнение, что Шнуров не умеет достойно стареть и напомнил, что музыкант когда-то считал за честь бесплатно выступить на дне рождении телеведущей.